В 2022 году в Тюменской области выдано разрешения на строительство 1,7 млн «квадратов» МКД

В Тюменской области с 2021 года отмечается рост активности на рынке многоквартирных домов. В 2021 году было выдано 184 разрешения на строительство 1,43 млн квадратных метров, в 2022 году – 181 разрешение на строительство жилья. В регионе работают 109 компаний, в стадии строительства находятся 313 домов общей площадью более 3,3 млн квадратных метров.

«Рост активности на рынке МКД мы заметили с 2021 года. Если до этого в год выдавались разрешения на строительство примерно миллиона квадратных метров, то в последние два периода этот показатель прибавлял по 25-30 процентов ежегодно», – рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Выданные в прошлом году позволят возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 млн квадратных метров.

«Данные цифры вполне соответствуют планам реализации федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» по увеличению объёмов строительства жилья», – отметили в ГУ строительства.

В 2022 году тюменские строители ввели в эксплуатацию 1,34 млн «квадратов» многоквартирного жилья. В сумме с ИЖС, которого в прошлом году было введено почти 933 тысячи квадратных метров, регион показал рекордную для себя цифру — 2,27 млн квадратных метров. Это на треть больше, чем было введено годом ранее.