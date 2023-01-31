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В Тюменской области доля трудоустроенных инвалидов превышает среднюю по стране

​За год в Тюменской области трудоустроены 1711 инвалидов

В Тюменской области доля трудоустроенных инвалидов превышает среднюю по стране
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области ведется масштабная работа по трудоустройству инвалидов. Уже сейчас доля работающих инвалидов превышает 23 процента. Это – больше, чем в среднем по стране. В 2022 году при содействии региональной службы занятости работу нашли 1711 человек.

«Нам удалось найти рабочие места для более чем 67 процентов инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9 процента больше, чем в 2021 году», – рассказал директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на заседании президиума регионального правительства.

В 2023 году работа в этом направлении будет продолжена. Департамент труда и занятости населения Тюменской области заключил договор с АНО «Центр комплексного сопровождения инвалидов «Содействие», которым предусмотрено трудоустройство 40 инвалидов молодого возраста на постоянную работу. Проект планируется реализовать до 1 июля 2024 года.

Александр Сидоров отметил, что в регионе для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов. На рабочих местах, созданных на предприятиях и в организациях региона в рамках квоты, в настоящее время трудятся свыше 4,3 тысячи инвалидов. В рамках квоты работодателями заявлено в органы службы занятости более 1 тысячи 100 вакансий.

«Больше всего тюменских инвалидов трудится в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения, торговля. Активно создаются рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья в строительстве, сельском хозяйстве, ИТ-отрасли. Кроме того, при содействии службы занятости в 2022 году три инвалида открыли собственное дело», – добавили в пресс-службе главы региона.


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Сегодня в 22:09, просмотров: 121, комментариев: 0
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