Правительство России упростило условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний

Условия льготной ипотеки для российских IT-специалистов упростили. Теперь этой услугой могут воспользоваться сотрудники порядка 20 тысяч компаний, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Так, условия изменились следующим образом:

Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тысяч рублей — для других населённых пунктов. Исключение — Москва. Здесь требования к зарплате остались такими же — не менее 150 тыс. рублей.

Уровень зарплаты определяется исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал. Раньше размер зарплаты должен был соответствовать тому городу, где находится головной офис компании.

Расширились возрастные рамки. Теперь оформить ИТ-ипотеку можно с 18 до 50 лет включительно. Раньше — с 22 до 44 лет.

Получить ипотеку теперь смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Таких организаций сейчас около 20 тысяч. Раньше компания должна была ещё и получать налоговые льготы. Тогда требования для ИТ-ипотеки подходили около 12 тыс. компаний.

Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет. Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки.

Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трёх, как было раньше

Всего в программе участвует 53 банка. Заявки по обновленным условиям принимается уже сейчас, а выдача кредитов начнется 7 февраля.