Сказочные поделки, украшения и наряды принимают на конкурс в музее Ишима

Творческий детский конкурс «Сказка в ладошках 2023» проходит в музейном комплексе имени П.П. Ершова Ишима. Первые десять поделок уже поступили, а прием работ юных участников от 3 до 15 лет продолжится до 24 февраля.

В этом году на конкурс принимаются творческие работы в номинациях: «Нам со сказкой по пути», «Девичьи украсы», «Жили-были валенки», «Хоровод дружбы», «Карнавал сказочных героев».

Поделки по мотивам произведений писателей-юбиляров В.В. Медведева («Баранкин, будь человеком»), В.Ф. Одоевского («Мороз Иванович», «Городок в табакерке»), А.Н. Толстого («Золотой ключик или приключения Буратино») участники могут приносить для участия в номинации «Нам со сказкой по пути».

Всевозможные самодельные украшения: серьги, бусы, браслеты, подвесы из разных материалов – жюри оценит в конкурсе «Девичьи украсы».

В номинации «Жили-были валенки» можно представить валенок, как образ или сказочный персонаж, а можно изготовить «Расписной валенок», оформив его с помощью различных техник и материалов.

Изготовленные своими руками костюмы разных национальностей, живущих на территории Тюменской области, принимают на «Хоровод дружбы». А если создать костюм сказочного героя, можно поучаствовать в «Карнавале сказочных героев».

Награждение победителей состоится 5 марта во Дворце культуры Ишима, рассказали в департаменте культуры Тюменской области. Участникам конкурса предоставят возможность продефилировать на сцене в сказочных костюмах, валенках и украшениях, а зрители и жюри оценят представленные наряды.