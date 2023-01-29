На сотни процентов увеличились денежные переводы из России в соседние страны

Денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан в 2022 году достигли рекордных объемов. Об этом со ссылкой на данные центральных банков республик пишет РБК.

Так, из России в Казахстан в минувшем году ушло 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, следует из данных Нацбанка Казахстана. Это рекордная сумма как минимум с 2014 года. Показатель в долларах в 6,8 раза превысил объем переводов 2021 года. В Грузию россияне отправили около $2 млрд - рекордный объем с 2012 года. В 2021 году по этому направлению прошло $411,3 млн.

В Узбекистан в прошлом году было отправлено $14,5 млрд — за год объем увеличился в 2,6 раза. Объем переводов в Армению вырос в четыре раза и составил $3,1 млрд. Это рекордный показатель с 2004 года. В Киргизию россияне направили $2,6 млрд - это также рекорд с 2005 года.