ТАРКИ и музейный комплекс им. И.Я. Словцова дали старт циклу публичных лекториев

Планы по развитию креативных индустрий в Тюмени на 2023 год обсудили эксперты отрасли и команда Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ). Мероприятие стало первом в цикле лекториев, запущенных ТАРКИ и музейный комплекс им. И.Я. Словцова, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

О финансовых инструментах поддержки перспективных проектов, а также об услугах Фонда по полному сопровождению деятельности инвестиционных проектов рассказал заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Игорь Смолягин.

Итоги работы центра в формате «Одного окна» подвела руководитель центра «Мой Бизнес» Ильяна Багишева: «Сегодня в центре предприниматель может получить ответ на любой вопрос о формах поддержки и инструментах развития. Центр осуществляет серьезную работу в сферах просвещения, экспорта, консалтинга».

Высокий интерес к лекторию представителей креативного бизнеса, общественных организаций, органов власти заметен уже сейчас, в течение года организаторы планируют провести несколько таких встреч.

«Наши коллеги за прошедший год актуализировали инструменты развития, в городе появились новые события, направленные на продвижение местных продуктов. Рассказывать о них очень важно для того, чтобы каждый предприниматель имел четкое понимание, что происходит, – отметил генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.