Юная тюменка создала нейросеть, которая определяет наличие меланомы по фотографиям

Ученики тюменской Школы юных нейроинженеров София Шумилова и Игорь Дышлевский пройдут стажировку в компании по разработке AI-решений для видеоаналитики. Приглашения ребята получили, защитив проекта перед комиссией, среди которой были эксперты лаборатории NtechLab — мирового лидера в области видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта.

«Коллеги заинтересовались не только проектами ребят, но и их навыками и увлеченностью ИТ-технологиями. Поэтому школьников пригласили на летнюю стажировку в компанию, где они смогут поработать с реальными проектами, глубже изучить нейросети и попробовать себя в роли профессиональных нейроинженеров», – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Старшеклассники создали проекты на основе нейросетей, которые имеют большую практическую пользу. София создала нейросеть, которая определяет наличие меланомы по фотографиям. Игорь написал программу для отслеживания лиц на видеотрансляциях.

«За четыре года работы Школы юных нейроинженеров мы наблюдаем постоянный рост навыков наших учеников, видим, как усложняются их разработки. К нам приходят замотивированные ребята, которые серьезно интересуются нейросетями и хотят в будущем связать свою профессиональную деятельность со сложным, но интересным миром искусственного интеллекта. Благодарю коллег из компании NtechLab за возможность дать школьникам уже сейчас попробовать себя в роли настоящих специалистов в работе с нейросетями», – отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.