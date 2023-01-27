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​В Тюмени проходит «Неделя памяти» жертв Холокоста

В Тюмени зажгли свечи в память о жертвах Холокоста

​В Тюмени проходит «Неделя памяти» жертв Холокоста
Фото: admtyumen.ru

На площади Памяти в Тюмени состоялась церемония возложения цветов к памятнику узникам фашистских концлагерей. В память о шести миллионах жертв Холокоста зажгли шесть свечей. Комитет по делам национальностей Тюменской области сообщает, что мемориальные мероприятия проходят в рамках Международного дня жертв Холокоста и 78-ой годовщины освобождения Советской армией лагеря смерти Освенцим.

Заместитель председателя областного комитета по делам национальностей Роман Малыгин поблагодарил собравшихся: «От правительства Тюменской области благодарим организаторов, депутатский корпус, ветеранские организации, всех неравнодушных, кто сегодня пришел, кто помнит. Потому что память – это именно тот инструмент, который позволит никогда не допустить этого в будущем».

В Историческом парке «Россия – Моя история» 26 января состоялось открытие выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». Выставка рассказывает о трагических страницах истории. Тематическая экспозиция объединила уникальные документы, рисунки и фотографии из 26 российских и зарубежных архивов, большинство из которых экспонируется в России впервые. Выставка продлится до 2 февраля.

В Тюменской синагоге в память о жертвах Холокоста 27 января прошла поминальная молитва.

«Неделю памяти» в Тюменской области организовали Региональная еврейская национально-культурная автономия Тюменской области «АДАР» при поддержке ФАДН России, Российского еврейского конгресса.


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Сегодня в 21:51, просмотров: 92, комментариев: 0
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