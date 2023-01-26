В конце января в Тюмени состоится самое масштабное событие года в танцевальном спорте. В СК «Центральный» 27, 28 и 29 января в 12:00 будут начинаться выступления. Участниками станут несколько тысяч человек.

«Предстоящее мероприятие объединит городские соревнования, чемпионат Тюменской области и чемпионат УФО среди «Формейшн». Определятся обладатели Кубка губернатора Тюменской области по спортивным танцам. Откроются соревнования 27 января выходом воспитанников спортшколы «Формейшн Вера Дети». Это самые младшие спортсмены в возрасте от трех до шести лет. Затем, 28 и 29 января в борьбу за места на пьедестале почета включатся спортсмены других спортивных классов и возрастных категорий», – рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Тюменскую область представят 14 команд всех возрастных категорий.

«Конечно, во взрослой категории регион представит чемпион мира формейшн «Вера». Команда исполнит латиноамериканскую и европейскую программы. Оценивать ансамбли будут судьи всероссийской категории, они специально отобраны Федерацией танцевального спорта России», – добавили в департаменте.

По результатам Кубка губернатора Тюменской области спортсменов в личном и командном зачетах отберут для участия в предстоящем чемпионате России.