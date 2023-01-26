1300 женщин Тюменской области открыли свое дело при содействии органов службы занятости

С 2012 года при содействии органов службы занятости более 1300 женщин Тюменской области открыли свое дело. Региональный департамент труда и занятости населения сообщает, что большая часть из них, 1239 женщины, развивают свой бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей, 74 – как юридические лица и 60 – как самозанятые.

Сферы услуг и торговли стали самыми популярными у тюменских предпринимательниц. Они открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, магазины смешанных товаров, которые очень востребованы в отдаленных сельских районах, оказывают клининговые услуги.

В 2023 году 144 жителя Тюменской области смогут получить финансовую помощь на открытие бизнеса при содействии службы занятости. Регистрирующие свое дело в качестве юридического лица могут рассчитывать на максимальный размер субсидии – 192 тысячи рублей. Получить консультацию можно в любом отделении кадрового центра «Работа России» Тюменской области.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышения экономической независимости и политической активности россиянок. При этом вовлечение женщин в предпринимательство названо одним из действенных механизмов достижения результатов стратегии.