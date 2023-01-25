В селе Петелино построят дом культуры со зрительным залом

В муниципалитетах Тюменской области возводят и реконструируют учреждения культуры. Губернатор Тюменской области Александр Моор убежден, что они очень важны для сельских жителей.

«В настоящее время в Тюменской области строится районный ДК в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест. Кроме того, построим Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района. Будет отремонтировано несколько учреждений культуры в Ишимском и Тобольском районах», – рассказал глава региона во время рабочей поездки в Тюменский район.

В муниципалитете Александр Моор торжественно открыл Дом культуры в селе Гусево, осмотрел капитально отремонтированное здание Дома культуры «Родник» в селе Горьковка.

«Ремонтные работы в здании 1975 года постройки общей площадью более тысячи квадратных метров начались в апреле 2022 года и были завершены в декабре. В обновленном сельском клубе расположены зрительный зал на 160 мест, помещения для занятий хореографией, декоративно-прикладным творчеством, вокалом. Капитальный ремонт проведен в рамках реализации национального проекта «Культура». Сейчас клуб посещают 211 человек», – рассказали в пресс-службе главы региона.