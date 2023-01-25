В студенческих мероприятиях в Тюменской области приняли участие десять тысяч человек за год

В Тюменской области продолжат создавать новые молодежные площадки — в областном центре и сельских муниципалитетах. Об этом шла речь на встрече губернатора Александра Моора с членами регионального Студенческого совета. Встреча состоялась 25 января, в День российского студенчества.

Сегодня в регионе уже созданы и успешно работают Студенческий центр Тюменской области, мультицентры «Контора пароходства» и «Моя территория», театральный центр «Космос», Медиацентр молодежной политики, молодежное СМИ «Мой портал».

«Председатель Студенческого совета Тюменской области Динара Канаева рассказала об итогах работы за 2022 год. Главный результат – показатели вышли на допандемийный уровень. В 587 мероприятиях приняли участие десять тысяч человек. Участниками региональных студенческих проектов стали 6 тысяч человек. В числе наиболее значимых проектов – областной студенческий форум, «Кампус 2.0: ВОбщаге», конкурс управленцев «Лидеры 72», региональный этап премии «Студент года – 2022» и областное посвящение в первокурсники. Губернатор поблагодарил членов Студсовета за работу по организации обсуждения проекта межвузовского кампуса», – рассказали в пресс-службе главы региона.

Александр Моор выразил уверенность, что в регионе достаточно возможностей для того, чтобы молодые люди могли раскрыть свой потенциал в науке, творчестве, спорте и многих других сферах человеческой деятельности.