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Авиаперелеты по России подорожали максимальными за 14 лет темпами, узнали «Известия»

«Известия»: стоимость полетов по России выросла за прошлый год максимальными темпами

Авиаперелеты по России подорожали максимальными за 14 лет темпами, узнали «Известия»
Фото: pixabay

Авиаперелеты по России в экономклассе подорожали за прошлый год максимальными за 14 лет темпами. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия».

В 2022 году стоимость перелетов по России выросла в среднем на 8-14% по сравнению с показателями за 2021 года, сообщили источники издания в трех крупных сервисах по бронированию. По данным Росстата, средняя цена авиабилета в эконом-классе на 1000 км пути поднялась за год на 11%. Если в декабре 2021 года перелет обходился в 5482,2 руб., то в декабре 2022-го – в 6096,9 руб.

«Известия» подчеркивают, что корректность их подсчетов подтвердили в Росстате. В то же время в ведомстве уточнили, что, согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), в прошлом году авиаперелеты подорожали на 19,2%. Отмечается, что это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008 года.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 129, комментариев: 0
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