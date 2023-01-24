Для приезжающих в Тюменскую область соотечественников предусмотрена финансовая поддержка

С 2013 года, когда начала действовать программа переселения соотечественников в Тюменскую область, в регион переехали более трех тысяч человек. Область пополнилась квалифицированными специалистами, которые заняли рабочие места, долгое время остававшиеся вакантными.

В 2022 году в регион прибыло 150 соотечественников и членов их семей. Большинство из числа приехавших выбрали местом проживания Тобольск. Таким образом, город получил востребованных специалистов: врачей, учителей, инженеров, слесарей и т.д.

К каждому соотечественнику, направившему заявление на переезд в Тюменскую область, применяется индивидуальный подход. Возможность переселения рассматривается с учетом его жизненной ситуации: наличия вариантов трудоустройства членов семьи, наличия жилья для проживания, устройства детей в сады, школы и других вопросов.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров объяснил: «Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. А также на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование».

Подробнее о программе переселения можно узнать на сайте «Переселение соотечественников» или по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26, получив консультацию у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области.