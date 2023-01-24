С 1 марта 2023 года в России перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов

С 1 марта 2023 года перестанут публиковать декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий добавил, что в открытом будет выкладываться общая информации о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Однако сведения о доходах и недвижимости депутатов и членов их семей публиковать больше не будут. «Это будет общая статистическая информация», – отметил Павел Крашенинников.

Соответствующие декларации российские депутаты и сенаторы должны подать до 1 апреля в специальные комиссии соответствующей палаты парламента.