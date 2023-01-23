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​Тюменские аграрии готовят минеральные удобрения к новому сезону

В Тюменской области аграрии научились экономить на удобрениях

​Тюменские аграрии готовят минеральные удобрения к новому сезону
Фото: admtyumen.ru

Тюменские аграрии готовятся к новому сельскохозяйственному сезону. В 2023 году на поля планируется внести более 160 тысяч тонн минеральных удобрений. Уже приобретено почти 54 тысячи тонн в физическом весе, или больше 22 тысяч тонн в действующем веществе. Это на 50 процентов выше, чем было приобретено тюменскими аграриями на соответствующую дату 2022 года.

«При этом одно из перспективных направлений сельхозтоваропроизводители видят в применении жидких минеральных удобрений. Например, в 2020 году «Сибирь» Исетского района впервые в регионе внедрило технологии применения жидких минеральных удобрений, установило растворный узел и переоборудовало посевные комплексы под их внесение. Как показала практика, внедрение данной технологии позволило оптимизировать расходы на минеральные удобрения около 30 процентов. Сегодня в Тюменской области жидкие удобрения применяют уже 11 хозяйств», – рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Напомним, в 2022 году в Тюменской области собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых за последние 10 лет, также был побит рекорд по объему сбора овощей.


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23 января в 23:55, просмотров: 130, комментариев: 0
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