В Тюменской области распределили средства поддержки промышленности и инвесторов

В 2023 году в Тюменской области продолжат действовать все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор, передает пресс-служба главы региона.

Общий объем затрат на реализацию региональной госпрограммы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» превысят 590 миллионов рублей.

«Одним из важнейших результатов реализации региональной программы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в 2023 году должен стать рост такого важного показателя, как объем инвестиций в основной капитал, до более чем 300 миллиардов рублей», – заявил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

Куда направят деньги: