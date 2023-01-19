16+
Логотип Сиапресс
USD  68,8728   EUR  74,5882  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Госдуме предложили обеспечить сирот жильем уехавших россиян

Вице-спикер Госдумы предложила давать жилье сиротам за счет уехавших россиян

В Госдуме предложили обеспечить сирот жильем уехавших россиян
Фото: пресс-служба Госдумы

В Государственной думе предложили использовать имущество покинувших страну россиян для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот. Об этом «ТАСС» сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться», – рассказала парламентарий.

Также Анна Кузнецова отметила, что в очереди на получения жилья в России стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для обеспечения их жильем потребуется порядка 600 миллиардов рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:06, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 4782
  2. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 1251
  3. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 1131
  4. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1028
  5. Сургутская банда продала квартиру алкоголика 935
  6. В Нефтеюганске перекроют дороги из-за Крестного хода 836
  7. ​У воспитанника детсада в Нижневартовске диагностировали туберкулез 808
  8. ​Прощание с Мимино 776
  9. Орхидея художницы из Сургута попала в Книгу рекордов России 772
  10. В Югре отметят столетие отечественной гражданской авиации 717
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 4782
  2. ​Цепляемся за норму 2442
  3. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2369
  4. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2151
  5. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 2115
  6. ​Широта оригинального взгляда 2053
  7. Неслуживших россиян старше 30 лет отправят на военные сборы, сообщили в Госдуме 2025
  8. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1979
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША 1974
  10. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 1943
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 4782
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4682
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4478
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3928
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3924
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3800
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3761
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3706
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3638
  10. ​«Государственный человек» 3566

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика