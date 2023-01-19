Вице-спикер Госдумы предложила давать жилье сиротам за счет уехавших россиян

В Государственной думе предложили использовать имущество покинувших страну россиян для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот. Об этом «ТАСС» сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться», – рассказала парламентарий.

Также Анна Кузнецова отметила, что в очереди на получения жилья в России стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для обеспечения их жильем потребуется порядка 600 миллиардов рублей.