Умер актер фильмов «Мимино» и «Не горюй!» Вахтанг Кикабидзе

Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал «Мтавари».

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. После окончания школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков, а в 59-м году начал работать в Тбилисской филармонии, затем пел в ансамбле «Орэра».

Первым фильмом Кикабидзе стала картина «Встреча в горах». В 1969 году он снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!», а в 1978-м стал лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Мимино», в котором сыграл роль летчика Валентина Мизандари. Спустя два года ему присвоили звание народного артиста Грузии.

Всего Вахтанг Кикабидзе исполнил около двух десятков ролей.

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