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​«Победу» заставят увеличить габариты ручной клади

Авиакомпания «Победа» пересмотрит правила провоза ручной клади

​«Победу» заставят увеличить габариты ручной клади
Фото: unsplash.com

Правила провоза ручной клади в самолетах авиакомпании «Победа» будут пересмотрены: на этом настоял Верховный суд, накануне признавший нормы лоукостера незаконными.

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — заявили представители авиаперевозчика РБК, подчеркнув, что они безусловно соблюдают законодательство.

Напомним, что дело вокруг габаритов ручной клади тянется с 2021 года, когда Ространснадзор провел соответствующую проверку: по ее итогам ведомство выдало предписание изменить нормы провоза багажа как противоречащие требованиям законодательства. Однако лоукостер не сдался и вместо изменений решился на кассационную жалобу в Верховный суд. Он встал на сторону Ространснадзора и недовольных пассажиров.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 78, комментариев: 0
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