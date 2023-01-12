В России предложили отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал ввести обязательные военные сборы на 6 месяцев для российской молодежи. Об этом парламентарий сообщил в «НСН».

«В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ», – рассказал депутат.

Также Виктор Соболев отметил, что военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей» в РФ.

Отметим, что ранее в Госдуме предложили увеличить призывной возраст до 30 лет этой весной.