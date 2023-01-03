Кинотеатры в России потеряли почти столько же выручки, сколько на пике пандемии

Российские кинотеатры потеряли более 17 млрд рублей выручки, из-за чего этот показатель оказался на 42 процента ниже, чем годом ранее. Впрочем, это по-прежнему лучше, чем в 2020 году, когда на пике пандемии и коронавирусных ограничений прокатчики потеряли еще на 800 млн больше, чем в 2022-м, пишет «Интекфакс» со ссылкой на Фонд кино. Впрочем, пандемия все равно пошла на убыль и жизнь вернулась в нормальный ритм, а вот возврата ключевых голливудских премьер, которые давали большую кассу кинотеатрам, в ближайшее время не предвидится.

Если говорить об общих цифрах, то в 2022 году кинотеатры заработали 23,7 млрд рублей, из которых немногим более половины пришлось на российские фильмы. При этом отечественный сегмент показал рост на 18,5 процента по выручке и 16,3 по посещаемости. Российское кино собрало 55,5 процента всех проданных билетов. Самым кассовым фильмом года стал российский «Последний богатырь: Посланник Тьмы».