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​Российские кинотеатры в 2022 году просели по выручке более чем на 40 процентов

Кинотеатры в России потеряли почти столько же выручки, сколько на пике пандемии

​Российские кинотеатры в 2022 году просели по выручке более чем на 40 процентов
Фото pixabay.com

Российские кинотеатры потеряли более 17 млрд рублей выручки, из-за чего этот показатель оказался на 42 процента ниже, чем годом ранее. Впрочем, это по-прежнему лучше, чем в 2020 году, когда на пике пандемии и коронавирусных ограничений прокатчики потеряли еще на 800 млн больше, чем в 2022-м, пишет «Интекфакс» со ссылкой на Фонд кино. Впрочем, пандемия все равно пошла на убыль и жизнь вернулась в нормальный ритм, а вот возврата ключевых голливудских премьер, которые давали большую кассу кинотеатрам, в ближайшее время не предвидится.

Если говорить об общих цифрах, то в 2022 году кинотеатры заработали 23,7 млрд рублей, из которых немногим более половины пришлось на российские фильмы. При этом отечественный сегмент показал рост на 18,5 процента по выручке и 16,3 по посещаемости. Российское кино собрало 55,5 процента всех проданных билетов. Самым кассовым фильмом года стал российский «Последний богатырь: Посланник Тьмы».


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Сегодня в 14:22, просмотров: 171, комментариев: 0
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