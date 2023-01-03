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​Треть мировой экономики в 2023 году погрузится в рецессию – МВФ

В МВФ считают, что 2023 год в экономике будет хуже 2022-го

​Треть мировой экономики в 2023 году погрузится в рецессию – МВФ
Фото pixabay.com

Для мировой экономики 2023 год окажется более суровым, чем 2022-й. С таким мнением выступил директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет «Интерфакс». Причина в замедлении роста в трех «китах» – США, Евросоюзе и Китае. Из-за этого треть экономики мира погрузится в рецессию, а у тех, кто формально останется в зоне хотя бы не падения, ощущения будут как от рецессии, считает эксперт.

При этом США еще смотрится неплохо – вряд ли там будет падение. В Евросоюзе ситуация заметно хуже – там половина стран может показать отрицательную динамику в экономике. А Китай так вообще впервые за 40 лет вырастет меньше, чем в среднем остальной мир. Однако Поднебесная вполне может закончить год неплохо.

Общий прогноз МВФ – рост мирового ВВП составит 2,7 процента, что на полпроцента меньше, чем в 2022 году.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 229, комментариев: 0
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