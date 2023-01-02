Зависимость от импорта в РФ до сих пор высока, признают экономисты

Процесс импортозамещения в России идет, однако не стоит питать радужных иллюзий о том, что вскоре можно будет окончательно отказаться от иностранной продукции: такой вывод сделали в Высшей школе экономики на основе исследования ФРП и РСПП, передает «Коммерсантъ». На данный момент pdf-файл с результатами исследования на сайте ВШЭ недоступен.

Зависимость от импорта в сегменте станкостроения достигает 90 процентов, в электронике — 85 процентов, в программном обеспечении — 68 процентов, в фармацевтике — 64,9 процента. При этом сейчас запчасти и оборудование в страну поступают в объеме пяти-семи процентов от требуемого: это значит серьезную нехватку и наращивание дальнейших проблем.