Население России определилось, что больше всего любит делать на Новый год

Новогодние традиции укрепились в домах россиян: о них они поведали в ходе соцопроса портала SuperJob. Итак, в первую очередь в новогодние дни люди любят ходить по гостям, встречаться с родными и друзьями, а также украшать елку, париться в бане и, конечно, вкусно поесть.

Из 1600 респондентов опроса 15 процентов заявили о походе по гостям как о самой любимой традиции: с украшением елки Новый год связывают 12 процентов. По шесть процентов назвали любимой традицией обмениваться подарками и устраивать пышное новогоднее застолье.

Интересно посмотреть, как эти занятия распределились по гендерному признаку. Так, возле елки с новогодними игрушками и гирляндами в руках обычно любят кружить женщины, а вот отправляться в тур по родным, близким и знакомым чаще предпочитают мужчины. Они же, естественно, любят косплеить Женю Лукашина, отправляясь перед праздником в баню.

Опрос охватил население 381 городов страны, на его вопросы отвечали в течение декады с 19 по 28 декабря минувшего года.