55% россиян получали предложение вернуться на прежнюю работу

Более 55% процентов россиян получали предложение вернуться на прежнее место работы. Это следует из результатов опроса портала «Работа России», пишет РБК. При этом 60% респондентов заверили, что не готовы вернуться. Изменить свое решение они могут лишь в том случае, если работодатель предложит повышение зарплаты, на это согласен каждый четвертый — 25%.

Может повлиять на решение и смена прежнего руководства - такой ответ дали 16%. Еще 13% согласились бы на новое и интересное направление деятельности, столько же хотели бы улучшения условий труда.

78% опрошенных заявили, что сами никогда не обращались к бывшему работодателю с вопросом о трудоустройстве. Тех, кто решился на это, в 70% случаев трудоустраивали снова.

50% респондетов заверили, что не жалеют о своем решении уйти с предыдущего места. Столько же считают, что поспешили с этим, о чем впоследствии пожалели. Чаще всего меняют место работы из-за зарплаты - так ответили 22% опрошенных. На втором месте среди причин - разногласия с руководством (16%), на третьем - отсутствие карьерного роста (10%).