Ханты-Мансийская митрополия создаст карту крещенских купелей

В ХМАО появится интерактивная карта крещенских купелей. Ее созданием занимается Ханты-Мансийская митрополия. Об этом сообщается в официальной группе митрополии в ВК, пишет «Сургутская трибуна».

«Митрополит Павел обратил внимание на вопросы, связанные с проведением на приходах митрополии Рождественских и Крещенских богослужений и мероприятий. Архипастыри обсудили особенности устройства Иорданей и купелей на водоемах. Было принято решение о создании интерактивной карты купелей, расположенных в городах и поселках ХМАО – Югры», – говорится в сообщении.

В прошлом году купели обустроили на территории шести храмов Сургута.