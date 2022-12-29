В РФ повысят минимальные цены на водку, коньяк и игристое вино

С 2023 года в России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и игристое вино. Об этом стало известно из приказа Министерства финансов, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная цена водки подорожала на 20 рублей и составила 281 рубль за 0,5 литра. Бренди с аналогичным объемом выросло в цене на 27 рублей и достигло 375 рублей. Минимальная розничная цена коньяка подорожала на 37 рублей и составила 517 рублей за 0,5 литра.

Подорожание минимальной розничной цены коснулось и игристого вина. Минимальная стоимость бутылки игристого вина повысится с 169 до 239 рублей.

Приказ по крепкому алкоголю вступает в силу с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года, а приказ по игристому вину будет действовать с 7 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.