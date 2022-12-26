Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки подорожали за год на 20% в России

Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки выросла по сравнению с прошлым годом на 20% и составила 2 102 руб. Это следует из результатов исследования Tinkoff Data, передает РБК.

За последние пять лет цена поздравления увеличилась в 2 раза. Например, в 2018 году она составляла 1 043 руб., а прошлом году выросла до 1 755 руб.

Уточняется, что дороже всего услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в Москве - 2 815 руб. (+28% год к году). А сильнее всего цены выросли в Красноярске - с 1 702 до 2 206 руб. (+33%). В некоторых городах цены, напротив, упали. В частности, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске стоимость снизилась на 9%, 7% и 6% соответственно.

Индекс Деда Мороза (средняя стоимость поздравления) рассчитывается на основании объявлений на «Авито», «Юле» и «Профи» и с учетом стоимости поздравлений перед новогодними праздниками. По этому индексу можно судить об изменениях цен в сфере развлечений.