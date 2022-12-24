В 2022 году Россию покинули более ста тысяч специалистов IT-сферы

За 2022 год Россия лишилась ста тысяч айтишников, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Это порядка десяти процентов от всех IT-специалистов.

При этом порядка 80 процентов специалистов продолжают работать на отечественные компании, находясь за рубежом в «дружественных» странах.

Министр отметил, что не поддерживает инициативы по введению запрета на удаленную работу для тех специалистов, которые покинули страну: «Это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании», — заявил Шадаев депутатам Госдумы во время парламентского часа. Исключение можно сделать для разработчиков государственных информационных систем, добавил он.