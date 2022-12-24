В России принят новый закон о работе такси

Информация о перемещении россиян на такси станет доступна ФСБ: это одно из новшеств, которые вводит новый закон о работе такси, принятый Госдумой. О нем пишет РБК.

Так, теперь служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Помимо этого, закон регламентирует требования к водителям: в такси не могут работать люди с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Вся работа должна будет вестись только на основании трудового договора с перевозчиком. Индивидуальные предприниматели смогут заняться перевозками, если у них будет на то разрешения. То же самое касается самозанятых — от них, помимо прочего, требуется и договор с агрегатором такси.

Также в законе прописаны требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля: речь, в первую очередь, о «шашечках», которыми требуется маркировать автомобиль; на его крыше должен быть оранжевый фонарь, а внутри — карточка с полной информацией о водителе и его транспортном средстве.