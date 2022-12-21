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​Завод «Москвич» назвал цену нового городского кроссовера

Стоимость кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 2 млн рублей

​Завод «Москвич» назвал цену нового городского кроссовера
Фото: телеграм-канал "Завод Москвич"

Завод «Москвич» определился с ценой нового городского кроссовера, который вскоре должен поступить на рынок. Автомобиль «Москвич 3» будет стоить от 1 970 000 рублей, сообщается в телеграм-канале завода.

Модель будет доступна в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. На первом этапе кроссовер будет продаваться только в Москве. Реализацией и обслуживанием займутся 11 столичных дилеров.

«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер «Москвич 3», который пополнит парки такси и каршеринга», — рассказал директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Сборка автомобилей «Москвич 3» началась в конце ноября. За две недели было собрано 160 автомобилей с бензиновым двигателем.


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Сегодня в 17:46, просмотров: 112, комментариев: 0
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