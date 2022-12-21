В Россию придет астрономическая зима

22 декабря в России наступит астрономическая зима в день зимнего солнцестояния. С четверга продолжительность светового дня будет увеличиваться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

«Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. <…> Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня», – рассказала информационному агентству метеоролог.

Марина Макарова отметила, что световой день заметно подрастет лишь к концу января. Также синоптик заявила, что наступление астрономической зимы не оказывает прямого влияния на погоду.