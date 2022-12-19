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​В тюменские больницы поставляют современное оборудование в рамках регионального проекта

Маммографическая стационарная цифровая система появилась в больнице Заводоуковска

​В тюменские больницы поставляют современное оборудование в рамках регионального проекта
Фото: admtyumen.ru

В рентгенологическое отделение областной больницы №12 города Заводоуковска поступил долгожданный маммографический аппарат. Он был приобретен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Поступившая маммографическая стационарная цифровая система «Маммо-4МТ-Плюс» предназначена для проведения скрининговых, биопсийных и других специализированных маммографических исследований в лечебно-профилактических учреждениях.

Заведующий рентгенологическим отделением ОБ №12 Вера Щепелева рассказала: «Ранее наши пациентки были вынуждены проходить обследование на передвижном маммографе ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», который приезжал по заранее запланированному графику, несколько раз в год. Конечно, это неминуемо создавало очереди и вызывало неудобство, связанное с ожиданием процедуры».

Теперь, график работы специализированного кабинета постоянен – по будням с 8.00 до 13.00. Чтобы пройти маммографическое обследование, пациентке необходимо получить направление от лечащего врача. После прохождения процедуры на мониторе виден готовый снимок, который вместе с заключением специалиста на следующий день передается врачу, направившему пациентку.

Медики предупреждают, что за день до проведения маммографии не следует наносить на грудь или подмышечные области дезодоранты и тальки, поскольку в этом случае результаты исследования будут неверны – на маммограмме могут быть обнаружены признаки кальцификации. Также необходимо знать, что беременность, период лактации, возраст до 40 лет, открытые раны молочной железы, наличие имплантов в груди – являются противопоказанием к проведению маммографии.


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Сегодня в 22:55, просмотров: 94, комментариев: 0
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