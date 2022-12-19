Росавиация продлила ограничение на полеты в южные аэропорты до 27 декабря

Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 российских аэропортов, расположенных в центральную и южную части страны. Ограничения действуют до 27 декабря.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации отмечают, что остальные воздушные гавани страны работают штатно. Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.