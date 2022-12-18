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Минцифры РФ обяжут Apple разрешить установку приложений из сторонних сервисов

В России примут закон, с помощью которого пользователи iOS смогут устанавливать приложения из других магазинов

Минцифры РФ обяжут Apple разрешить установку приложений из сторонних сервисов
Фото: unsplash.com

Минцифры РФ планирует обязать Apple разрешить пользователям установку приложений из сторонних сервисов. Закон будет принят по аналогии с европейским проектом Digital Markets Act (DMA), который регулирует рынок цифровых сервисов и услуг. По этому распоряжению Apple будет обязана разрешить установку программ из сторонних источников или маркетплейсов и открыть доступ к некоторым системным функциям.

В Европе DMA начнёт действовать с мая 2023 года, но часть положений будет необязательна к исполнению до 2024 года. Минцифры планирует внести свой законопроект уже в первом квартале 2023 года.

«Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в AppStore, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сборе статистики и разрешениях приложений», – рассказали в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 86, комментариев: 0
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