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​Более 250 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в волонтерское движение

Александр Моор принял участие в Дне Добровольца

​Более 250 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в волонтерское движение
Фото: admtyumen.ru

В концертном зале Дворца творчества и спорта «Пионер» Тюмени состоялось торжественное собрание, посвященное Дню добровольца. Губернатор Александр Моор, выступая на собрании, заявил, что более 250 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в волонтерское движение. Волонтеры принимают активное участие в целом ряде социально значимых проектов.

«События последних лет помогли нам сплотиться. В добрые дела вовлекается все большее число наших земляков. Это школьники и студенты, которые всегда были в авангарде добровольчества. Не уступают им и люди почтенного возраста. В Тюменской области более семи тысяч серебряных добровольцев. Добровольчество превратилось в социальный тренд и еще более наполнилось смыслом», – считает глава региона.

В 2022 году Ассоциацией волонтерских центров России был проведен мониторинг, по итогам которого третий год подряд лидером рейтинга среди ресурсных центров добровольчества России становится координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области. На данный момент в него входит 12 опорных центров, 26 муниципальных и 13 студенческих центров развития волонтерства. В этом году создан новый опорный центр предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Деятельность областного клуба «#МыВместе» отмечена как лучшая региональная практика. Так, в рамках общенародной акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «#МЫВМЕСТЕ», начиная с 2020 года, отработано более 13,6 тысячи заявок по приобретению и доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. В начале 2022 года 310 добровольцев приняли участие в работе кол-центра горячей линии «122» для заболевших COVID-19.

Свыше 300 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР собрано и отправлено силами тюменских добровольцев. Александр Моор вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области активным волонтерам и руководителям предприятий, которые внесли весомый вклад в работу по оказанию гуманитарной помощи для жителей новых регионов РФ.

Более полутора тонн гуманитарной помощи передано сибирским бойцам, призванным на службу в ходе мобилизации. Добровольцы обработали порядка 700 заявок от семей военнослужащих.

В своем выступлении глава области подчеркнул: «Волонтерство – это призвание, объединяющее всех, кто ежедневно по зову сердца помогает окружающим. Благородная бескорыстная работа добровольцев вызывает особое внимание и уважение всего общества».


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Сегодня в 22:37, просмотров: 104, комментариев: 0
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