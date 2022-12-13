Владелец «Стокманна» закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda

Предприниматель Яков Панченко, владеющий российским «Стокманном», закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у международного холдинга Global Fashion Group (GFG). Об этом сообщили в пресс-службе российской Lamoda. Сумма сделки составила около 95 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.», пишут «Ведомости».

По словам Панченко, он не планирует объединять Lamoda с другими его активами. «Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. <...> Также у меня нет планов смены команды — у нее будут все возможности для развития в компании после сделки», — сказал он.

Онлайн-ритейлер Lamoda основали предприниматели из Германии в 2011 году. Популярный магазин работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Компания приостановила инвестиции в Lamoda после начала спецоперации. В октябре стало известно, что GFG намерен продать Lamoda Панченко.