16+
Логотип Сиапресс
USD  62,7674   EUR  66,2700  

Новости

Больше новостей
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Праздник к нам приходит. Чувствуете новогоднее настроение?

Да 24%

Нет 76%

Всего голосов: 167

Комментировать
0
Какую елку поставите дома?

Живую 8.9%

Искусственную 52.9%

Не знаю 3.8%

Не буду ставить елку 34.4%

Всего голосов: 157

Комментировать
0
Больше опросов

Владелец «Стокманна» приобрел популярный онлайн-ритейлер Lamoda

Владелец «Стокманна» закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda

Владелец «Стокманна» приобрел популярный онлайн-ритейлер Lamoda
Фото: pixabay

Предприниматель Яков Панченко, владеющий российским «Стокманном», закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у международного холдинга Global Fashion Group (GFG). Об этом сообщили в пресс-службе российской Lamoda. Сумма сделки составила около 95 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.», пишут «Ведомости».

По словам Панченко, он не планирует объединять Lamoda с другими его активами. «Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. <...> Также у меня нет планов смены команды — у нее будут все возможности для развития в компании после сделки», — сказал он.

Онлайн-ритейлер Lamoda основали предприниматели из Германии в 2011 году. Популярный магазин работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Компания приостановила инвестиции в Lamoda после начала спецоперации. В октябре стало известно, что GFG намерен продать Lamoda Панченко.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:04, просмотров: 48, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1803
  2. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 1797
  3. Минздрав научит медперсонал правильному общению с пациентами 1291
  4. В России сократилось число резюме от мужчин младше 45 лет 1271
  5. В Югре педагогам, работающим на ГИА, увеличат выплаты 1078
  6. ​Тюменская школа программирования за год выпустила 300 специалистов 1035
  7. ​Двое молодых мужчин погибли в ДТП на югорской трассе 913
  8. ​Александр Моор и Валентина Матвиенко оценили перспективы нефтегазовой отрасли 895
  9. ​Рынок долгосрочной аренды декабре: что происходит в Сургуте 882
  10. Нефтеюганец поджег квартиру соседей из-за личной неприязни 875
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3677
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2458
  3. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 1981
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 1974
  5. ​Это ошибка 1955
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 1944
  7. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 1911
  8. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 1905
  9. Клин клином не вышибешь 1887
  10. ​Генплан Сургута ждут серьезные изменения, которые повлияют на облик нашего города на годы вперед 1867
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5486
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5213
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4629
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4453
  5. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4411
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4380
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4314
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4160
  9. ​Не прелесть ли? 3957
  10. ​Еще одна метастаза 3799

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика