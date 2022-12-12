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​Александр Моор провел встречу с представителями компании «Технологии ОФС»

Тюменский завод компании Baker Hughes продолжит работу под брендом «Технологии ОФС»

​Александр Моор провел встречу с представителями компании «Технологии ОФС»
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с руководством российской компании, к которой перешел нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes. Принадлежавший ранее Baker Hughes тюменский завод по производству нефтепогружного кабеля продолжит работу под новым брендом «Технологии ОФС», сообщает пресс-служба главы региона.

В Тюмени производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, также здесь находится крупнейший региональный офис компании и работает учебный центр.

«Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам», – сказал президент новой структуры Давид Гаджимирзаев, заверив губернатора, что организация продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора.

«Наша задача – сохранить производство, обеспечить занятость людей», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что о смене собственника завода стало известно летом 2022 г., когда международная компания решила продать свой бизнес в России местному руководству. Сообщалось, что российское подразделение продолжит свою работу под независимым от Baker Hughes брендом. В начале ноября, была одобрена сделка по продаже тюменского завода Baker Hughes компании ООО «Нефтесервисные технологии».


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Сегодня в 22:28, просмотров: 38, комментариев: 0
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