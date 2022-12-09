Треть россиян проведут новогоднюю ночь за работой

Треть россиян будут работать в новогоднюю ночь. Еще треть намерены выйти на службу или взять подработку в праздничные дни с 2 по 8 января 2023 года. Это следует из результатов опроса сервиса «Авито Работа», пишет РБК Life.

Зато 31 декабря в этом году будет работать меньше россиян, чем в прошлом - 18% против 29%. Непосредственно 1 января большинство людей будут отдыхать. Выйти на работу в первый день нового года планируют 3% респондентов.

Чаще всего необходимость исполнять служебные обязанности 31 декабря или 1 января связана со спецификой профессии - такой ответ дали 68% участников опроса. В их число вошли руководители подразделений и высококвалифицированные специалисты (врачи, инженеры и др.). На втором месте в числе причин такой работы — сменный график, на который сослалась почти половина респондентов. Еще для 42% выход на работу в праздничные дни связан с желанием дополнительно заработать.