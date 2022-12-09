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​Школьница из Тюмени заняла первое место во всероссийской олимпиаде «Арт-Успех»

Подведены итоги Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех»

​Школьница из Тюмени заняла первое место во всероссийской олимпиаде «Арт-Успех»
Фото: admtyumen.ru

Ученица школы № 88 города Тюмени Александра Панкратова одержала победу в номинации «HandMade» Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех». Результаты олимпиады, которая проходила в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт», огласили на торжественной церемонии закрытия в международном детском центре «Артек».

Участниками Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» стали ребята в возрасте от 10 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Конкурсный отбор проходил в пять этапов: школьный, муниципальный, региональный, отборочный финальный и финальный. Первые четыре этапа проводились в дистанционном формате, последний – очно в МДЦ «Артек».

Более 385 тысяч школьников из 81 региона России приняли участие в отборочных турах. В финал олимпиады вышли всего 400 ребят из 36 команд.

«Ребята, которые работали по трекам «Картинная галерея», «Артгород», «Handmade» и «Виртуальная реальность», в том числе и Александра Панкратова, создали макеты объектов социально-значимой инфраструктуры «Города будущего», они придумывали, как будет выглядеть город будущего, его новшества и элементы цифровизации, создавали скетч-рисунки города, проектировали 3D-модель из картона и переносили макет в цифровой вид при помощи графического редактора. Поздравляем Александру с заслуженной наградой и желаем дальнейших побед!», – отметили в департаменте образования и науки Тюменской области.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 128, комментариев: 0
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