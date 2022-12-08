В Госдуме приняли закон о запрете услуг суррогатного материнства в РФ для иностранцев и лиц без гражданства

В Государственной думе единогласно приняли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», – написал политик.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2021 года и был принят в первом чтении в мае. Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин и иностранный гражданин.