Россию включили в топ-5 стран по числу новых заражений ВИЧ

По итогам 2021 года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Это следует из представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данных, пишет «Коммерсантъ».

На Россию пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. По этому показателю страну обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). Зато России оказалась впереди Танзании, Уганды, Замбии, Кении и Бразилии.

По словам члена делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексея Лахова, цифры по России являются приблизительными и оценочными, поскольку ООН с 2018 года не получает официальную информацию от страны. Согласно данным Минздрава на 2021 год, в стране проживало чуть более 850 000 людей с ВИЧ, в Роспотребнадзоре говорят об 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев.

«Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных — в прошлом году это было почти 59 тыс. человек, что ниже на 2% по сравнению с 2020 годом»,— сообщил изданию внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию — в 2021 году этот показатель составил более 28%. Мазус добавил, что в стране о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый, а в Европе — каждый восьмой, что может говорить о скрытом течении эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе.