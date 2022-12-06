Телекоммуникационным компаниям Тюменской области в два раза снижена ставка налога на имущество организаций

В законодательство Тюменской области приняты поправки, расширяющие меры поддержки организаций отрасли информационных технологий и связи. Власти региона убеждены, что установление благоприятного режима для ведения бизнеса в сфере ИТ и связи в регионе создает основу для дальнейшего устойчивого развития отрасли, создания новых предприятий и объектов инфраструктуры.

Как сообщает департамент информатизации ТО, телекоммуникационным компаниям в два раза снижена ставка налога на имущество организаций. Также для них установлено право на применение инвестиционного налогового вычета (по ставке 14% в отношении объектов основных средств, определенных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ).

Для компаний в сфере информационных технологий, являющихся плательщикам УСН и выбравших объектом налогообложения доходы, до конца 2030 года будет действовать ставка налога в 1%.

С 1 января 2023 года расширен круг получателей льготы по УСН, ей могут воспользоваться не только разработчики программ и баз данных, но и компании, которые оказывают услуги по обработке данных и размещению информации, а также организации, ведущие оптовые продажи и издание программного обеспечения.

До 2024 года для ИТ-компаний действует освобождение от уплаты налога на имущество, а до конца 2023 года установлена ставка налога на прибыль 14% в части, зачисляемой в областной бюджет.

Дополнительные льготы в целях ускоренного развития ИТ-отрасли были определены в марте 2022 года президентом России в рамках «третьего пакета» федеральных мер поддержки.

В Тюменской области для компаний отрасли информационных технологий действуют дополнительные инструменты поддержки, принятые в соответствии с поручением губернатора Александра Моора. С ними можно ознакомиться на ИТ-навигаторе.