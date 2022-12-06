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​Александр Моор обсудил с руководством Банка России доступность финансовых услуг населению Тюменской области

Кредитная активность бизнеса в Тюменской области восстанавливается

​Александр Моор обсудил с руководством Банка России доступность финансовых услуг населению Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Кредитная активность бизнеса в Тюменской области восстанавливается, а финансовые услуги становятся доступнее даже жителям самых отдаленных населенных пунктов. Об этом и многом другом шла речь на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством Банка России.

«В Тюменской области реализуется региональный проект по повышению доступности финансовых услуг в сельской местности, в малонаселенных и труднодоступных территориях, создана межведомственная рабочая группа, в которую входят представители органов власти, банковского сообщества, «Почты России». Мы работаем над тем, чтобы каждый житель области, представитель бизнеса имел возможность в любое время и в любом месте получить необходимые финансовые услуги, грамотно ими воспользоваться», – рассказала управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В качестве примера руководитель отделения привела такую услугу, как кэшаут, которая позволяет снять наличные деньги с банковской карты на кассах торгово-сервисных предприятий и АЗС. Такой сервис особенно полезен в отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов и офисов банков.

Важной темой разговора стала кредитования бизнеса. Елена Никитина сообщила о росте объемов выдачи кредитов предприятиям нефинансового сектора в 2022 году – более чем в два раза в сравнении с 2021 годом. «Восстановлению кредитной активности бизнеса способствовали снижение процентных ставок (с 17,6% в марте до 9,2% в сентябре по рублевым краткосрочным кредитам) вследствие снижения ключевой ставки Банка России, а также льготные госпрограммы для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса», – отмечают эксперты.

Александр Моор поблагодарил руководство Отделения Банка России по Тюменской области за активное участие в работе штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 131, комментариев: 0
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