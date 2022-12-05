Золото в номинации «Искатель» на всероссийских соревнованиях по робототехнике взял тюменский школьник

На всероссийских соревнованиях по робототехнике Кубок РТК в Сочи ученик Центра робототехники и АСУ Тюменской области Дмитрий Кайгородов занял первое место в номинации «Искатель», сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Кубок РТК – это соревнования для молодых инженеров, студентов и школьников, создающих роботов для работы в экстремальных условиях. Состязания направлены на повышение интереса к миру цифровых технологий и формирование кадрового ИТ-потенциала, что входит в цели национальной программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Каждой команде на выполнение задания отводится две попытки по 10 минут. В зачет идет лучшая из попыток. Робот, под управлением оператора, должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий и выполнить задания.

Первая попытка для Дмитрия Кайгородова сложилась неудачно – набрал всего 83 балла. Ко второй он подготовился основательно: вместе с наставником, руководителем проектной лаборатории ЦРиАСУ Иваном Копытовым, юный робототехник продумал три варианта тактики движения на полигоне. В итоге Дмитрий набрал 304 балла и стал лидером соревнований.

На соревнованиях Кубка РКТ в номинации «Искатель» эта победа стала первой для Тюменской области. Раньше в разные годы на золотой пьедестал вставали только «экстремалы» из нашего региона – в их копилке 3 золота. В этом году в номинации «Экстремал» тоже есть награда – Святослав Балдин занял второе место.