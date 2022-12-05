Самой прослушиваемой аудиокнигой 2022 года стал психологический бестселлер

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые прослушиваемые аудиокниги 2022 года в сегменте для взрослых. Наиболее востребованными у пользователей оказались произведения в жанрах нон-фикшен, научной фантастики и классическая литература, пишет со ссылкой на результаты исследования РБК.

В пятерку самых популярных аудиокниг для взрослых за 2022 год вошли:

● «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. Произведение призывает к внутреннему разговору и помогает услышать собственный голос.

● «Дюна» Фрэнка Герберта. После выхода фильма по фантастическому роману в прошлом году и в ожидании продолжения на экранах в 2023 году книга продолжает оставаться одной из самых прослушиваемых на сервисе.

● «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Аудиоспектакль с участием популярных артистов: Максима Суханова, Антона Шагина, Анатолия Белого и других.

● «1984» Джорджа Оруэлла. Антиутопический роман, изданный в 1949 году, погружает слушателей в реалии тоталитарной страны и работы Министерства правды.

● «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана. Аудиокнига известного психолога и лауреата Нобелевской премии рассказывает, почему мозг порой принимает не совсем верные решения и как это связано с работой мышления.

Составители рейтинга отметили, что в целом зафиксирован рост времени прослушивания аудиокниг на 40%, а количество ежемесячных слушателей «Яндекс.Музыки» увеличилось в три раза в сравнении с прошлым годом.