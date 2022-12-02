Александр Моор выступил на Тюменском экспортном форуме

В Технопарке состоялся Тюменский экспортный форум. Губернатор Александр Моор принял участие в пленарном заседании «Регионы России: время новых внешнеэкономических решений», сообщает пресс-служба главы региона.

В 2022 году региональный экспорт вырос в 1,8 раз, заявил в своем выступлении глава региона, подчеркнув при этом, что 95 процента от экспорта – не сырьевые и не энергетические товары.

Верной тактикой назвал Александр Моор планомерное развитие сотрудничества Тюменской области со странами Юго-Восточной Азии, Африки, СНГ. Местные компании-экспортеры активно поддерживает правительство Тюменской области. Предприятия участвуют в бизнес-миссиях, которые прошли в этом году в Узбекистане, Казахстане и Иране.

Как и прежде в странах СНГ функционируют экспозиции товаров Тюменской области, в этом году на них заключено 11 контрактов. В рамках экспозиций состоялось более 75 презентаций товаров и услуг тюменских производителей. Участие в международных выставках приняли 46 тюменских компаний.

Активную помощь тюменским бизнесменам оказывает Центр поддержки экспорта. Как рассказал губернатор: «В Тюменской области обеспечивается бесшовное сопровождение экспортно ориентированных компаний: от начала проведения переговоров до заключения контракта». При содействии Центра предприниматели активно размещают свои товары на международных электронных торговых площадках. Специалисты по поддержке экспорта проводят консультации, помогают в проверке иностранного контрагента, подбирают оптимальные логистические маршруты, способствуют решению вопросов таможенного оформления и т.п.

Предприниматели из Узбекистана, Ирана и Турции приняли участие в экспортном форуме. Цифры свидетельствуют, что эти страны входят в число важнейших торговых партнеров региона. В текущем году товарооборот с Ираном увеличился почти в четыре раза, с Турцией – более, чем в два раза, с Узбекистаном – в полтора раза.

Обращаясь к тюменским предпринимателям, губернатор заявил: «Возврата назад не будет. К развороту на Восток и на Юг надо отнестись максимально серьезно. Самое главное в международных отношениях – не быть временщиками, а выстраивать долгосрочные отношения. Очевидно, что будущее мировой экономики за Азией и Ближним Востоком».

В завершение Тюменского экспортного форума состоялось заключение трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Его подписали представители Российско-турецкого торгового дома «РОСТ», Инвестиционного агентства и Торгово-промышленной палаты Тюменской области. В рамках соглашения стороны обязались содействовать развитию торгово-экономических и научно-технических связей между тюменскими и турецкими компаниями, организовывать совместные деловые мероприятия.