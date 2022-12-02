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В Тюменской области выполнены лесовосстановительные работы

К сезону-2023 в Тюменской области подготовили 83 га под посадку леса

В Тюменской области выполнены лесовосстановительные работы
Фото: admtyumen.ru

Завершились лесовосстановительные работы регионального проекта «Сохранение лесов». Мероприятия проводились силами специализированного учреждения ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и арендаторами лесных участков в рамках национального проекта «Экология», сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Главной задачей регионального проекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. На площади 6940 га все запланированные работы выполнены: на 3013 га посадили сеянцы лесных культур хвойных деревьев, на 3927 га выполнено естественное лесовосстановление.

В области с 2019 года создаются лесные насаждения взамен вырубленных при разработке и добыче полезных ископаемых или создании линейных объектов, таким образом проводится компенсационное лесовосстановление и лесоразведение. Компенсационные мероприятия в 2022 году проведены на площади 431,3 га. Агротехнический и лесоводственный уход за посадками будет проводиться в течение ближайших лет, а через 8–9 лет, когда молодые деревца подрастут, будут переведены в покрытую лесом площадь.

Осенью проводят подготовку к следующему лесокультурному сезону. Уже подготовлена площадь в 83 га под будущие посадки. Идет ремонт лесохозяйственной техники и оборудования. Только в рамках госзадания выращено 5964 тысячи штук сеянцев сосны и ели, арендаторы лесных участков и предприниматели также выращивают посадочный материал.

Важность проекта «Сохранение лесов» отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор: «От того, как мы ведем себя в мире природы, напрямую зависит будущее региона. Не навредить, а сохранить и приумножить – именно такому принципу мы должны следовать. Нам нужно высаживать, как минимум, столько же деревьев, сколько ежегодно область теряет от лесных пожаров, незаконных рубок и неправильного воздействия человека».


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02 декабря в 11:48, просмотров: 16, комментариев: 0
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