45% россиян отметили быстрый рост цен на продукты за последний месяц

Каждый второй россиянин (45%) отметил, что цены на продукты, товары и услуги за последний месяц росли быстрее, чем раньше. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводился с 25 по 27 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

Доля россиян, которые имеют соответствующее мнение, последовательно снижается с 20 марта. Тогда 86% опрошенных отметили быстрый рост цен на товары и услуги. В августе их доля сократилась до 45-55%. В прошлом месяце такого мнения придерживались 54% респондентов, пишут «Ведомости».

Каждый третий россиянин (33%) ожидает, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем сейчас. Месяцем ранее, в ноябре, доля респондентов с таким мнением составляла 30%. Почти каждый второй (41%) считает, что рост цен сохранится на прежнем уровне.

Большинство опрошенных (34%) отметили, что за последний месяц подорожало мясо и птица. Еще 32% обратили внимание на рост цен на молоко, 28% - на рыбу и морепродукты, 25% - на хлебобулочные изделия. Наименьший рост, по мнению россиян, показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 10% респондентов.

В категории непродовольственных товаров, согласно результатам опроса, сильнее всего подорожали лекарства (28%), а также одежда и обувь (22%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (16%).